خريطة النزوح تتوسع مع تواصل المعارك واتساع جبهاتها بالسودان

تتوسع خريطة النزوح في السودان لتصبح من أكبر رقع النزوح في العالم. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 11.6 مليون نازح داخليا، فيما يحتاج 25 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

ومع تواصل المعارك واتساع جبهات القتال، تتكدّس موجات النزوح داخل بؤر رئيسية تمتد من شمال البلاد ووسطها وصولا إلى غربها.

وفي الولاية الشمالية، تحولت مدينة الدبة إلى إحدى أهم محطات النزوح الجديدة، إذ تستقبل آلاف الأسر الفارّة من دارفور وكردفان والخرطوم.

وتشير التقديرات الميدانية إلى أن عدد النازحين في الولاية تجاوز 100 ألف شخص منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن الدبة ليست أكبر تجمع للنازحين، فمنطقة طويلة غرب الفاشر وحدها تؤوي أكثر من مليون نازح، مع توافد يومي يقارب 300 نازح، وفق تقديرات محلية.

تقرير: شيماء بوعلام