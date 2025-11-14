منخفض جوي يغرق خيام النازحين بمياه الأمطار والصرف الصحي

غرقت خيام النازحين في غزة مع أول منخفض جوي يضرب القطاع، حيث اختلطت مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي التي طفت على السطح بعد تدمير البنية التحتية.

ولجأت عائلات إلى منازل آيلة للسقوط هربا من الأمطار، لكنها غرقت أيضا دون توفر وسائل حماية. وحذر الدفاع المدني المواطنين، لكن النازحين افتقروا لأدنى مقومات السلامة مع دخول الشتاء. عبّر النازحون عن معاناتهم من الأمراض وانعدام الخدمات الصحية، في مشهد إنساني معقد يعكس حجم الكارثة. تقرير: شادي شامية

المصدر: الجزيرة