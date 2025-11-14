"مقبرة الأرقام" تستقبل 212 جثمانا مجهول الهوية بغزة

تشهد “مقبرة الأرقام”، المنشأة حديثا جنوب دير البلح، دفن 30 جثمانا جديدا من 212 جثمانا مجهول الهوية سلّمها الاحتلال الإسرائيلي عبر الصليب الأحمر.

وتواجه اللجان المختصة صعوبات كبيرة في التعرف إلى الجثامين بسبب آثار التعذيب والتكبيل وسرقة أجزاء من أجساد الشهداء.

وتتبع وزارة الصحة والدفاع المدني بروتوكولات محددة تتضمن نشر صور الجثامين عبر رابط إلكتروني لمدة أسبوع قبل الدفن، في حين تتصاعد المطالبات بإدخال أجهزة الفحص الطبي لتسهيل عمليات التعرف.

تقرير أشرف أبو عمرة