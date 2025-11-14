ربع مليون طن نفايات تهدد حياة سكان غزة بالأوبئة

تتكدس أكثر من 250 ألف طن من النفايات في شوارع مدينة غزة وأحياها بعد منع الاحتلال الإسرائيلي نقلها إلى المكب الرئيسي شرقي المدينة.

اقرأ المزيد

وأفادت بلدية غزة بتفاقم الأزمة نتيجة نقص الآليات والمعدات اللازمة، مما أدى لانتشار أمراض جلدية خطيرة بين السكان والنازحين. وتحولت النفايات المتراكمة إلى قنبلة موقوتة تهدد صحة المواطنين، خاصة الأطفال، في ظل منع إدخال الأدوية اللازمة للعلاج وعجز البلديات عن القيام بدورها في إزالة هذه الكارثة البيئية. تقرير: شادي شامية

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة