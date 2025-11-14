بمشاركة 10 دول.. الناتو يختتم مناورات عسكرية في رومانيا

نظم حلف شمال الأطلسي (الناتو) في رومانيا مناورات عسكرية تحمل اسم “داكيان فول 2025” بمشاركة 10 دول من الناتو بنحو 5 آلاف جندي.

وشملت المناورات مهام دعم ميداني ولوجيستي، وتدريبات على التزود بالوقود جوّا والبحث والإنقاذ ونقل الجرحى، مما يجعلها من أوسع المناورات متعددة المجالات التي يجريها الحلف في المنطقة هذا العام. وأجريت المناورات في إطار إستراتيجية الردع الجديدة التي أقرها الناتو في قمته الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز استعداد القوات تحسبا لأي هجوم على أراضي الحلفاء.