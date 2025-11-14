إسرائيل تقضم أراضي لبنانية بجدار حدودي يمتد 70 كيلومترا

رصدت قوات الأمم المتحدة خرقا إسرائيليا جديدا للحدود اللبنانية في بلدة يارون، تمثل ببناء جدار قضَم نحو 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية.

ويمتد المشروع ضمن خطة إسرائيلية لإقامة جدار بطول 70 كيلومتراً من الناقورة غرباً حتى بلدة الغجر شرقاً.

اعتبرت يونيفيل الإجراء انتهاكا للقرار الدولي 1701، مطالبة إسرائيل بالانسحاب من ستة مواقع لم تغادرها بعد انتهاء الحرب الأخيرة، في حين تواصل القوات الإسرائيلية أعمالها الإنشائية لحماية المستوطنات الحدودية.

تقرير إيهاب العقدي