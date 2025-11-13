ما مدى تأثر سوق الأسلحة بين إسرائيل وأوروبا في أعقاب الحرب على قطاع غزة؟

إسرائيل ثامن أكبر مصدري الأسلحة في العالم، وفقا لأحدث إحصائيات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي المتخصص في رصد تجارة الأسلحة العالمية.

مكانة يبدو أنها باتت تشهد تحولات لافتة، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي صنفتها دول أوروبية عدة إبادة الجماعية، وهو ما ينذر بتحولات قد تعصف بمنزلة إسرائيل في سوق السلاح الأوروبي. التقرير يسلط الضوء على مدى تأثر تجارة الأسلحة بين إسرائيل وأوروبا في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.