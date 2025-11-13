اختتام اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في مدينة أونتاريو الكندية

اختتمت اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في مدينة أونتاريو الكندية. وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا آناند إنه تم الاتفاق على دعم الخطة الأميركية للسلام في غزة بصيغتها الشاملة.

اقرأ المزيد

وفي الملف السوداني، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن قوات الدعم السريع لا تلتزم بما تتعهد به ويجب حظر تزويدها بالسلاح من أي طرف كان، واتهمها بارتكاب انتهاكات وفظائع بشكل ممنهج.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة