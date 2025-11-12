كابل تعلن خطة تقليل التعاملات التجارية مع باكستان وتنويع الشركاء

أعلنت الحكومة الأفغانية أنها قررت تقليص اعتماد التجار الأفغان على باكستان في مجاليْ التجارة والترانزيت، في خطوة تهدف إلى تنويع الشراكات التجارية وتقليل المخاطر الاقتصادية.

اقرأ المزيد

ومن جانبه دعا الملا عبد الغني برادر نائب رئيس الوزراء الأفغاني التجارَ إلى خفض تعاملاتهم التجارية مع باكستان والبحث عن طرق وأسواق بديلة لاستيراد البضائع. كما أوضح وزير التجارة نور الدين عزيزي أن إغلاق معبر طورخم الحدودي كبّد التجار خسائر تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة