شاهد.. نجمة ريال مدريد ليندا كايسيدو تسجل هدفا مارادونيا

قدمت المهاجمة الكولومبية ليندا كايسيدو واحدة من أجمل لحظات الموسم في كرة القدم النسائية الإسبانية، بعدما سجلت هدفا مذهلا خلال فوز ريال مدريد للسيدات 5-0 على فريق ألهاما للسيدات.

في مباراة شهدت أداءً هجوميًا ساحرًا من ريال مدريد سجلت ليندا كايسيدو هدفا وصفه كثيرون بـ"هدف مارادونا النسائي".

التقطت كايسيدو الكرة من منتصف الملعب وتوغلت بسرعة خارقة متجاوزة أكثر من لاعبة بمهارة فردية عالية، قبل أن تتقدم بهدوء نحو المرمى وتضع الكرة بثقة في الشباك، في لقطة أذهلت الجماهير والمحللين على حد سواء.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد للسيدات رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني، خلف المتصدر برشلونة للسيدات الذي يمتلك 27 نقطة، على أن يشهد الكلاسيكو النسائي المقبل مواجهة مرتقبة بين الغريمين لتحديد ملامح الصدارة في دوري السيدات الإسباني.