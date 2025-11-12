أكثر من 12 مليون عراقي يصوت في انتخابات 2025

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في حسابه على منصة إكس، أن الشعب العراقي سجل خطوة أخرى نحو حماية نظامه الدستوري الديمقراطي.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن نسبة التصويت تجاوزت 55%، وأن عدد المصوتين في الاقتراع العام والخاص بلغ أكثر من 12 مليونا. وقد أكد الرئيس العراقي ضرورة احترام نتائج الاقتراع، وقال إنه يجب العمل بوطنية لتشكيل مجلس نواب وحكومة تعكس إرادة العراقيين. تقرير: فرح الزمان شوقي

المصدر: الجزيرة