أبرز محاور القتال في روسيا وأوكرانيا عبر الخريطة التفاعلية

تستخدم القوات الروسية في هجومها على أوكرانيا عدة محاور، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة. ومن أهم المحاور هناك محور بوكروفسك في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا، وهو من أهم محاور القتال حاليا.

وكثفت القوات الروسية تحركاتها في منطقة زاباروجيا. كما قال مدير إدارة الاتصال بالقوات الأوكرانية، إن القوات الروسية تحاول التمسك بمواقعها في شمال مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركيف، وإن القتال تشارك فيه قوات مشاة روسية وطائرات مسيرة. تقديم: محمود الزيبق

المصدر: الجزيرة