فيديو.. المزارع الفلسطيني شلالدة يقارع المستوطنين وحيدا

تعيش عائلة المزارع الفلسطيني نظام شلالدة، من بلدة سِعير جنوبي الضفة، حالة توتر وقلق دائمين، على وقع اعتداءات متكررة من المستوطنين.

يقول المزارع شلالدة للجزيرة نت إن منزله الأخير من بين المنازل الفلسطينية في الطرف الشمالي الشرقي للبلدة، الواقعة شمالي مدينة الخليل، كما يغلق جيش الاحتلال بوابات حديدية على طريق واد سعير الحيوي الذي يمر بجوار منزله ويمتد لأكثر من 9 كيلومترات، ولذلك يستفرد به المستوطنون ويكررون اعتداءاتهم ويضغطون عليه للرحيل.

ويشير إلى تعرض منزله للهجوم عدة مرات، فضلا عن إتلاف أشجار زيتون، ونفوق مزرعة دواجن نتيجة تكرار اعتداءات مستوطني مستوطنة "أصفر" وبؤرة أخرى استحدثت مؤخرا على أراضي البلدة.

يحاول المزارع الفلسطيني قدر الإمكان صد الاعتداءات فيتناوب وأفراد عائلته على الحراسة ليلا، مؤكدا أن تكرار الاعتداءات يؤشر إلى عدم استجابة جيش الاحتلال وشرطته للشكاوى التي يقدمها.

مع ذلك، يصر المزارع الفلسطيني على الصمود والبقاء في أرض ورثها عن جده ويقول إنه سيورثها لأبنائه ليحافظوا عليها.