الدبة تستقبل موجات النزوح من دارفور وسط أوضاع إنسانية مأساوية

تواصل أمواج النزوح التدفق نحو مدينة الدبة شمال السودان، حيث وصل عدد النازحين إلى 57 ألفا، معظمهم من الفاشر وبارا.

ويروي نازحون قصصا مأساوية عن فقدان أفراد من أسرهم بين قتلى وأسرى لدى قوات الدعم السريع، وسط مشاهد صادمة للجثث في الطرقات.

وتكافح مبادرات إنسانية لتوفير الغذاء والمأوى لآلاف النازحين في ظروف بائسة، في حين تتصاعد المناشدات للمنظمات الدولية للتدخل العاجل.

تقرير: أسامة سيد أحمد