أطباء بلا حدود يدعون لإجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى العاجزين في غزة

دعت منظمة أطباء بلا حدود إلى إجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى العاجزين عن الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها في قطاع غزة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك خطرا على حياة هؤلاء المرضى المنتظرين الإجلاء الطبي إلى خارج غزة. وتشير تقديرات إلى أن عددهم يزيد عن 30 ألف مريض وجريح، لم يتمكنوا من السفر لاستكمال علاجهم في الخارج، فالاحتلال الإسرائيلي يُحكم سيطرته على معبر رفح، ويُبقيه مغلقاً، رغم اتفاق وقف الحرب.

تقرير: رامي أبو طعيمة