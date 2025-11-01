ماذا تعرف عن صفقة إسرائيل مع شركتي غوغل وأمازون؟

كشف تحقيق استقصائي -أجرته صحيفة غارديان البريطانية- عن تفاصيل صفقة أبرمتها إسرائيل مع شركتي غوغل وأمازون تتيح لها التحايل على الأوامر القانونية مقابل توقيع صفقة خدمات سحابية قيمتها 1.2 مليار دولار.

وتقول الصحيفة إن هذه الآلية تهدف إلى تحذير إسرائيل مسبقا في حال تسليم بياناتها إلى جهات أجنبية بموجب أوامر قضائية، تكون تلك التحذيرات عبر إرسال إشارات مالية مشفرة إلى إسرائيل تحمل رموزا رقمية للدولة التي حصلت على المعلومات. ويظهر التحقيق أن الحكومة الإسرائيلية انتزعت من الشركتين تنازلات -وصفتها بالواسعة- تضمن استمرار وصولها إلى منتجاتهما من دون أي قيود، حتى لو استخدمت لأغراض عسكرية أو لانتهاك حقوق الإنسان.

تقرير: هديل اليماني