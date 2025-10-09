شاهد أغرب هدف في تاريخ تصفيات المونديال بمباراة ليبيا والرأس الأخضر

تسبب خطأ فادح للحارس الليبي مراد الوحيشي في تسجيل هدف غريب في مرماه خلال مباراة منتخب بلاده ضد الرأس الأخضر (كاب فيردي)، أمس الأربعاء.

وذلك في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

ففي الدقيقة الـ76 ترك الحارس تسديدة ضعيفة من كابرال تفلت من بين قفازيه متسببا في هدف هو الأغرب في تاريخ تصفيات المونديال، بحسب ما وصفته الصحافة العالمية.

وبالتعادل (3-3)، أصبحت مهمة المنتخب الليبي شبه معدومة في اقتناص المركز الثاني بترتيب المجموعة، ومن ثم الوُجود ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع بالتصفيات الأفريقية، حيث يتعين عليه الفوز بعدد وافر من الأهداف على مضيفه منتخب موريشيوس في الجولة الأخيرة، في انتظار خسارة الكاميرون أمام أنغولا، حتى يتساوى في الرصيد ذاته مع منتخب (الأسود غير المروضة)، ليحسم فارق الأهداف، صاحب الوصافة بينهما.

في المقابل، بات منتخب الرأس الأخضر مطالبا بالفوز في لقائه مع ضيفه منتخب إيسواتيني، يوم الاثنين المقبل، بالجولة الأخيرة، لضمان الصعود رسميا للمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، للمرة الأولى في تاريخه، دون انتظار نتيجة لقاء منتخب الكاميرون مع ضيفه منتخب أنغولا، الذي يقام في الجولة ذاتها بالتوقيت نفسه.

يذكر أنه تم توزيع المنتخبات الـ54 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على 9 مجموعات، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة بالتصفيات، على أن تتأهل المنتخبات المتصدرة فقط لكأس العالم مباشرة، في حين تشارك أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في تلك المجموعات، في مباريات فاصلة لتحديد الفريق الذي يمثل أفريقيا للعب في الملحق العالمي، التي تجرى بين الاتحادات القارية المختلفة.