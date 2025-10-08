إسرائيل تفشل دبلوماسيا في تسويق نفسها شريكا للسلام بعد 7 أكتوبر

قبل 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، سوقت إسرائيل نفسها شريكاً للسلام في المنطقة، وسعت لتوسيع اتفاقات أبراهام. وبعد عامين من الحرب على غزة، لم تعد في نظر دول المنطقة شريكا محتملا موثوقا به.

اقرأ المزيد

تهشمت صورة إسرائيل، ولم يعد ممكنا لدبلوماسيتها أن تسوق نفسها صانعة للسلام أو شريكة فيه، وقد انكفأت حتى الدول التي وقعت على اتفاقيات أبراهام عن استقبال وفود إسرائيلية في مؤتمرات ومعارض، وابتعدت دول أخرى كانت منفتحة على فكرة السلام عن ذلك المسار الذي بات غائب المعالم، ولو إلى حين. في تقرير "سلام خضر" نتابع تفاصيل تهاوي الصورة الدبلوماسية لإسرائيل بالمنطقة.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة