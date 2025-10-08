أزمات مفتعلة واحتكار للقرار.. كيف كرّس نتنياهو سلطته بإسرائيل؟

على مدار 12 عامًا متتالية، تربع بنيامين نتنياهو على قمة هرم صنع القرار في إسرائيل أكثر من أي رئيس وزراء آخر، مستغلا الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،

اقرأ المزيد

بل وافتعل بعضها لترسيخ ما يسمى "معادلة حكم الفرد". إذ عمل على تحويل النظام السياسي الإسرائيلي من نظام قائم على التعددية الحزبية وفصل السلطات إلى منظومة تتركز فيها القوة بيد واحدة توظف الأزمات للبقاء بالسلطة. تقرير: فاطمة خمايسي

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة