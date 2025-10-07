كيف استخدمت إٍسرائيل الذكاء الاصطناعي سلاحا في حربها على غزة؟

خلال عامين من الحرب على غزة استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي سلاحا يساعد في المزيد من قتل المدنيين في غزة.

فقد طور الاحتلال أكثر من أداة للذكاء الاصطناعي لتسهل على مراكز القيادة والسيطرة أداء مهماتهم العسكرية، فبدلا من استخدام 20 ضابطا من الاستخبارات لتحديد 100 هدف سنويا في القطاع، استطاع الذكاء الاصطناعي تسريع وتيرة الاستهداف لتصل لتحديد 200 هدف خلال 12 يوما فقط.

وتظهر الأهداف على هاتف عسكري محمول وباستخدام تطبيق يظهر لكل فريق في الجيش الأهداف التي عليه التعامل معها وكأنها لعبة فيديو.

تقرير: محمود إلكن