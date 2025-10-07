عكرمة صبري: انتهاكات غير مسبوقة في القدس والأقصى منذ حرب غزة

قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن الأوضاع في القدس والأقصى أخذت منحنى خطيرا منذ اندلاع الحرب على غزة، وإن المدينة تعيش حالة حصار أثرّت على الحركة الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية.

وأضاف صبري في تصريحات للجزيرة أن السلطات الإسرائيلية تستغل الأعياد والمناسبات الدينية لزيادة وتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من حيث العدد والنوعية" واصفا هذه الاقتحامات بأنها "أعمال استفزازية" تهدف إلى تفريغ المسجد من المصلين وفرض واقع جديد.

وأشار صبري إلى أن الممارسات تجاوزت "الخطوط الحمراء" بما في ذلك إدخال القرابين النباتية وأداء صلوات علنية والنفخ بالبوق ورفع الأعلام، وهو ما يزيد التوتر ويهدد الوضع القائم.

وردا على قرار منعه من دخول المسجد الأقصى للمرة الثالثة على التوالي وصفه بأنه "قرار ظالم كيدي انتقامي"، وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار محاولة "كم الأفواه" ومنع الخطباء من التحدث في القضايا المصيرية للمقدسيين، معتبرا أن ذلك يكشف عن نهج دكتاتوري في التعامل مع المقدسيين.