المغرب.. احتجاجات الشباب ضد الفساد تدخل أسبوعها الثاني

دخلت الاحتجاجات أسبوعها الثاني في المغرب حيث يستمر المحتجون في انتقاد واقع قطاعي التعليم والصحة ويطالبون بمحاربة الفساد.

وكانت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم "جيل زد" انتقلت من العالم الافتراضي إلى شوارع المدن. الحكومة، من جهتها، تصف مطالب "جيل زد" بالمشروعة، وتطالب هذه المجموعة الشبابية بالجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم مقترحات عملية لمعالجة الإشكالية المطروحة.

تقرير: المختار العبلاوي