خطة ترامب لإنهاء حرب غزة على طاولة شرم الشيخ

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقضاء تماما على حماس إذا قررت البقاء في السلطة، في حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تنفذ أيا من بنود الخطة قبل الإفراج عن الأسرى.

أما وزراء خارجية قطر والسعودية ومصر والأردن وتركيا والإمارات وإندونيسيا وباكستان، فرحبوا بالخطوات التي اتخذتها حركة حماس حيال الخطة، ورأوا في التطورات فرصة لوقف مستدام لإطلاق النار في القطاع. تقرير: نسيبة موسى

المصدر: الجزيرة