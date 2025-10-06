القدس.. اتهام الاحتلال برش أشجار الزيتون بمواد تمنعها من الإثمار

أفاد مقدسيون بأن المستوطنين وبدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسلطة الطبيعة، رشّوا مواد سامة على أشجار الزيتون في حي وادي الربابة بسلوان بهدف منعها من الإزهار والإثمار.

وقال المقدسي شادي سمرين -صاحب أرض في حي وادي الربابة- في حديثه للجزيرة نت، إن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، وأشار إلى أن المستوطنين قاموا في العام الماضي بقص الأشجار وسرقة محصول الزيتون، إلا أن السكان تصدوا لهم وتمكنوا من استرجاع جزء من المحصول.

وأكد سمرين أن هذا الاستهداف يندرج ضمن محاولات تهجير السكان الأصليين من أراضيهم والسيطرة عليها عبر ذرائع قانونية مثل "حارس أملاك الغائبين".

وقال: "هذه الأرض ملكية خاصة، نزرعها منذ أجيال، وزيتونها وفّر لنا اكتفاء ذاتيا لسنوات طويلة، ولم نكن نشتري الزيت من الخارج".

ولفت إلى أن الأشجار الواقعة في مناطق لم تتم السيطرة عليها من قبل حارس أملاك الغائبين لم تثمر، بينما أثمرت الأشجار التي وقعت فعلا تحت سيطرة الاحتلال، ما يؤكد تعمد الإضرار بالمحاصيل.

وختم سمرين حديثه بالتشديد على تمسك الأهالي بأرضهم قائلا: "هذه الأرض زرعها أجدادنا منذ زمن الرومان، وسنظل فيها حتى آخر نفس. وادي الربابة سيبقى فلسطينيا مقدسيا عربيا إسلاميا إلى يوم الدين".