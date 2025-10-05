ممر سوالكي شمال بولندا.. خاصرة أوروبا الرخوة

يوصف ممر سوالكي في شمال غربي بولندا بأنه خاصرة أوروبا الرخوة ومن أخطر الممرات في العالم. وقد عادت الأنظار إليه مع تفاقم التوتر بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويمتد ممر سوالكي على طول نحو 65 كيلومتراً حتى يصل إلى مثلث آخر بين بولندا وليتوانيا وبيلاروسيا، ويشكل حلقة الوصل بين دول حلف شمال الأطلسي.

وعبّرت دول الناتو عن خشيتها من أن تقوم روسيا بمحاولة ربط إقليم كالينينغراد ببيلاروسيا مروراً ببولندا وليتوانيا، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى قطع دول البلطيق عن بقية دول حلف شمال الأطلسي.

تقرير: كارمن جوخدار