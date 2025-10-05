متظاهرون في تونس يدينون اعتراض سفن أسطول الصمود المتجه لغزة

دان متظاهرون خلال مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة اعتراض سفن أسطول الصمود العالمي قبالة سواحل قطاع غزة.

وعبر المشاركون في المسيرة، التي دعت إليها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين ونقابة الصحفيين ومنظمات مدنية أخرى، عن رفضهم لما وصفوه بالجريمة الإسرائيلية بحق الشعوب الحرة، وبعملية القرصنة التي طالت النشطاء، ومن بينهم أكثر من 20 تونسيا.

تقرير: سيف الدين بوعلاق