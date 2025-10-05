شاهد.. أتلتيك بلباو يكرم لاجئين فلسطينيين على أرض ملعبه

أتلتيك بلباو أصبح أول فريق في الدوري الإسباني يكرم لاجئين فلسطينيين مقيمين في إقليم الباسك على أرض ملعبه الشهير “سان ماميس”.

وقبل انطلاق مباراة بلباو ومايوركا التي انتهت بفوز أصحاب الأرض (2-1) في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، دخل اللاجئون أرضية الملعب في أجواء احتفالية من اللاعبين والجهاز الفني والجماهير في المدرجات.

واصطف اللاعبون والجهاز الفني لتحية اللاجئين، في حين وقف الحضور في المدرجات مصفقين بحرارة في مشهد إنساني مؤثر عبّر عن تضامن جماهيري واسع مع الشعب الفلسطيني.

ولم يفز بلباو على مدار سبتمبر/أيلول الماضي، إذ يرجع آخر انتصار له إلى 31 أغسطس/آب يوم هزم ريال بيتيس (2-1).

ورفع أتلتيك بلباو رصيده بهذا الفوز إلى 13 نقطة في المركز الخامس، بينما يظل مايوركا متذيلا الترتيب برصيد 5 نقاط.