تعرف بالبيانات والأرقام آلية التجويع الممنهج والأزمة الإنسانية بقطاع غزة

مع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والسماح بدخول أصناف محددة من المواد الغذائية، تستمر معاناة سكان غزة في تأمين الغذاء المطلوب.

كما تستمر تبعات سوء التغذية التي يعاني منها أطفال القطاع، في مشهد تصفه منظمات دولية بأنه سياسة تجويع ممنهجة يفرضها الاحتلال طيلة أشهر الحرب. مراسل الجزيرة هشام زقوت رصد من دير البلح بالبيانات والأرقام ما يعرف بآلية التجويع الممنهج، التي تسببت في أزمة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.