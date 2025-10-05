انتصارات عسكرية وأزمة اقتصادية خانقة في السودان

مع دخول الحرب في السودان عامها الثالث، تفاءل السودانيون على موقع الانتصارات التي يحققها الجيش في مواجهة مليشيات الدعم السريع، لكن مؤشرات الاقتصاد السوداني تزداد تدهورا غير مسبوق.

بشكل بات يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي. ومع موجة الفيضانات الأخيرة، أصبحت التداعيات أكثر إيلاما في ظل انكماش حاد في إجمالي الناتج المحلي، وتراجع واسع في فرص العمل والدخل، وتفاقم الفقر وانتشار الأوبئة. تقرير: أحمد مرزوق

المصدر: الجزيرة