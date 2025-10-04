من البلطيق إلى بلجيكا.. مسيّرات غامضة تحاصر أوروبا

تواجه أوروبا حربًا هجينة غير مسبوقة من روسيا، حيث اخترقت مسيرات مجهولة أجواء ثماني دول أوروبية، من بولندا إلى بلجيكا، مما أثار قلقًا أمنيًا واسعًا.

وتشتبه السلطات الألمانية في استخدام "أسطول الظل الروسي" ببحر البلطيق لإطلاق هذه المسيرات. وردًا على ذلك، أطلق حلف شمال الأطلسي (الناتو) عملية "الحارس الشرقي"، بينما تدعو السويد لبناء "جدار صد المسيرات"، وهو شبكة من أجهزة استشعار وأسلحة دفاعية، لكن تنفيذه يحتاج وقتًا طويلًا بينما تتسارع التهديدات. تقرير: جعفر سلمات

المصدر: الجزيرة