فيضانات مياه النيل الأزرق تسببت في إتلاف محاصيل رئيسية في السودان

تسببت فيضانات مياه النيل الأزرق في إتلاف محاصيل رئيسية في ولاية سنار، خصوصا في المناطق المطلة على النيل الأزرق.

كما تسببت الفيضانات بألحاق خسائر كبيرة بعدة قرى في محلية سنة بولاية سنار. وضاعفت الفيضانات خسائر كبيرة للمزارع السوداني الذي يعتبر الزراعة مصدر لقمة العيش لأسرته التي أرهقها النزوح لأكثر من عامين. تفاصيل أكثر ومعلومات أوفى يعرضها مراسل الجزيرة هيثم أويت.

المصدر: الجزيرة