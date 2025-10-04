سوريا تستعد لأول انتخابات تشريعية بعد سقوط النظام المخلوع

تبدأ بعد ساعات مرحلة الصمت الانتخابي لانتخابات مجلس الشعب، وفق ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات الأسبوع الماضي. ويشهد يوم الأحد المقبل أول انتخابات تشريعية في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع.



وكان برلمان سوريا على مدار قرن من الزمان شاهدا على التغيرات السياسية في البلاد، بين التعددية والحريات والأحزاب السياسية مرورا بالانقلابات العسكرية وحكم الحزب الواحد في زمن البعث. تقرير: محمود الزيبق

المصدر: الجزيرة