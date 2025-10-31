لبنان ينفذ خطة نزع السلاح جنوب الليطاني وسط خروقات إسرائيلية متصاعدة

بدأ لبنان تنفيذ خطة حكومية متدرجة لبسط سيطرة الدولة على السلاح جنوب نهر الليطاني، تمتد على 5 مراحل وتنتهي أولاها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بنشر 10 آلاف عسكري.

اقرأ المزيد

ورغم اتفاق وقف "الأعمال العدائية" الموقع أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين حزب الله وإسرائيل، واصلت القوات الإسرائيلية شن هجمات مكثفة أسفرت عن مقتل 46 شخصاً خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول. تقرير: وليد العطار

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة