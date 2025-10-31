المقاومة تسلم جثتي أسيرين إسرائيليين بعد تأخير بسبب التصعيد

قامت المقاومة الفلسطينية بتسليم جثتي الأسيرين الإسرائيليين عميرام كوبر وساهر باروخ إلى الصليب الأحمر الدولي الذي نقلهما عبر معبر كوسوفيم العسكري إلى الجانب الإسرائيلي.

وتم العثور على الجثتين بعد عمليات حفر مكثفة استمرت أياماً في خان يونس والنصيرات.

وكان من المقرر إجراء عملية التسليم يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لكن التصعيد العسكري أرجأها يومين، ويبقى 10 أسرى آخرون داخل قطاع غزة تجري عمليات بحث مستمرة للعثور عليهم وسط الأنقاض والدمار.

تقرير: رامي أبو طعيمة