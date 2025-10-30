منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية يفاقم أزمة القطاع الصحي بغزة

لا يزال القطاع الصحي في قطاع غزة يعاني أزمات كبيرة تحول دون تقديم الرعاية الصحية الكاملة والسليمة لعشرات الآلاف من المرضى والجرحى.

وقد تعمقت أزمة القطاع الصحي بسبب عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة. ولتسليط الضوء على ذلك، رصد مراسل الجزيرة هاني الشاعر الواقع الطبي داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة