مخاوف من سباق تسلح نووي جديد

تعود الولايات المتحدة وروسيا من جديد لصدارة مشهد التنافس على السلاح النووي، بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح اختبار طوربيد نووي.

بدوره، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بالبدء فورا في إجراء اختبارات على ترسانة الأسلحة النووية، وقال إنها تأتي تماشيا مع خطوات مماثلة اتخذتها دول أخرى.

وتقنيا، تتيح هذه التجارب للولايات المتحدة معرفة تأثير أي سلاح نووي جديد يتم تطويره، وقياس فعالية الأسلحة الموجودة في ترسانتها.

تقرير: سلام خضر