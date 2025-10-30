إسرائيل تتوغل بريا داخل لبنان وعون يدعو جيش بلاده للتصدي

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون جيش بلاده للتصدي لأي توغل بري إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، وذلك بعد توغل للجيش الإسرائيلي في بلدة بليدا جنوبي البلاد واقتحامه مبنى البلدية وقتله موظفا فيها.

وطلب عون من لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، في وقت أشار فيه حزب الله إلى "ضوء أخضر أميركي للتصعيد الإسرائيلي الأخير بهدف الضغط على لبنان".

تقرير: جوني طانيوس