مسيّرات مجهولة المصدر والمسار تحلق في أجواء ألمانيا

شهدت الأجواء الألمانية تحليق طائرات مسيّرة مجهولة المصدر والمسار، أدت إلى تعطل الملاحة الجوية في مطار مدينة ميونخ، والذي يُعد أكبر المرافق اللوجستية والاقتصادية في ألمانيا.

ولا تملك السلطات الألمانية معلومات مؤكدة حتى الآن حول مصدر الطائرات المسيّرة، والتي زادت من مشاعر القلق الأوروبي، لا سيما أنها أعقبت أياما من النقاشات بشأن تحصين الفضاء الأوروبي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في وجه ما يعتبرها المسؤولون الأوروبيون خروقا روسية منسقة.

وتعرضت بولندا ورومانيا وليتوانيا لخروق جوية من مسيّرات أو مقاتلات يعتقد الأوروبيون أن الجيش الروسي أرسلها بهدف كشف هشاشة الدفاعات الأوروبية.

تقرير: محمد رمال