شاهد.. ركلة حرة كارثية للامين جمال في مواجهة سان جيرمان

في الشوط الثاني من مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان احتسبت ركلة حرة مباشرة للبرسا على مشارف منطقة الجزاء، تقدم لامين جمال نجم الفريق لتنفيذها فكانت النتيجة كارثية.

وبينما كانت النتيجة (1-1)، ارتكب البرتغالي نونو مينديز خطأ على لامين جمال عندما كان يهم باقتحام منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر ركلة حرة من دون منح اللاعب البرتغالي بطاقة صفراء والتي كانت تعني طرده من المباراة.

ترك راشفورد وهو المتخصص بتنفيذ الركلات الحرة وصاحب التسديدات القوية الكرة للامين جمال، والذي أطاح بها في المدرجات.

وكان سان جيرمان سجل هدفا في الوقت القاتل بتوقيع غونزالو راموس، الذي منح الفوز لفريقه (2-1) ونقاط المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا.