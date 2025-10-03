الآلاف يعتصمون أمام السفارة الأميركية بكوالالمبور بسبب أسطول الصمود

خرج آلاف الماليزيين في مظاهرة غاضبة أمام السفارة الأميركية بكوالالمبور، احتجاجا على اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود واحتجاز متطوعين ماليزيين.

وأعلن المتظاهرون اعتصامهم حتى إطلاق سراح المحتجزين، مطالبين واشنطن بالضغط على تل أبيب لوقف "جرائم الإبادة".

وتجاوز المحتجون إجراءات الترخيص القانونية، في حين اضطرت الشرطة لتسهيل وصولهم للسفارة.

وتحولت القضية الفلسطينية إلى مسألة أمن قومي ماليزي، خاصة مع احتمال حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب قمة آسيان المرتقبة بالعاصمة الماليزية نهاية الشهر.

تقرير: سامر علاوي