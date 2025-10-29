واشنطن وبكين تتفقان على تهدئة تجارية مؤقتة قبل قمة الرئيسين في كوريا

عشية قمة مرتقبة للرئيسين الأميركي والصيني في كوريا الجنوبية، تتقدم التهدئة، فواشنطن تقول إن تهديد رسوم 100% الإضافية سُحب من على الطاولة.

وبكين تؤجل تراخيص تصدير العناصر النادرة لمدة عام، مع إطار أولي يشمل مشتريات زراعية وملف تيك توك، بانتظار تصديق القادة وتعاون كيميائي لمكافحة الفنتانيل، وملف الحرب التجارية لم ينته بعد، وكل ما حدث فيه حتى الآن، من وجهة نظر الخبراء، ما هو إلا مسكنات، وتأجيل للمواجهة الحاسمة.

تقرير: أحمد مرزوق