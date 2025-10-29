تحذيرات بخطورة الوضع الإنساني في مدينة الفاشر السودانية

بعد إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على الفاشر وإعلان الجيش انسحاب قواته، أكد وزير الصحة في إقليم دارفور أن آلاف المدنيين قتلوا في الفاشر خلال اليومين الماضيين.

وتؤكد ذلك "شبكة أطباء السودان" ببيان قالت فيه إن قوات الدعم السريع اختطفت 6 من الكوادر الطبية، وتطالب بفدية مالية لإطلاق سراحهم. أما قوات الدعم السريع، فتنفي تهم الانتهاكات المنسوبة إليها، وفقا للناطق الرسمي باسم ما يعرف بـ"تحالف السودان التأسيسي" الذي تقوده قوات الدعم السريع، مدعيا أن الحديث عن اقترافهم انتهاكات جزء من حملات بدأت بعد ما سماه "تحرير الفاشر".

وإذا كان سقوط الفاشر يشكل من الناحية العسكرية تحولا إستراتيجيا بإبعاد قوات الجيش عن كامل الشرط الحدودي الغربي للبلد، فإنه من الناحية الإنسانية يلقي بمزيد من الأثقال على مأساة ملايين النازحين، بينما تكاد تنعدم الإمدادات الإنسانية والإغاثية.

تقرير: جعفر سلمات