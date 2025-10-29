انتخابات برلمانية مبكرة في هولندا وتحديات تواجه الأحزاب

تستعد هولندا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة اليوم الأربعاء، بعد أقل من عامين على الانتخابات السابقة.

ويجري هذا الاقتراع وسط استقطاب حاد وتشتت حزبي وتحديات تتعلق بالهجرة والسكن والمشاكل الاقتصادية. وترجح استطلاعات الرأي حفاظ أقصى اليمين على الصدارة السياسية في البلاد، لكن الصعوبة تكمن في القدرة على تشكيل حكومة قابلة للاستمرار وتفادي العودة إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى. تقرير: عياش دراجي

المصدر: الجزيرة