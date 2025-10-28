شاهد.. ميسي يحسم موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحسم موقفه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وأعرب ميسي عن أمله في أن يكون جاهزا لقيادة الأرجنتين في مونديال 2026، والدفاع عن اللقب الذي حققه "التانغو" في النسخة الأخيرة التي احتضنتها دولة قطر عام 2022.

ميسي يعلن موقفه الرسمي من المشاركة في كأس العالم 2026

وقال ميسي في مقابلة مع قناة "أن بي سي" الأميركية "سيكون الأمر مذهلا لو حدث، إنه شيء استثنائي أن تشارك في كأس عالم".

وأضاف "أود أن أكون هنا، أشعر أنني بخير سأقيّم الأمر يوما بيوم خلال فترة الإعداد مع إنتر ميامي لأرى إن كنت قادرا على الوصول إلى مئة بالمئة من إمكانياتي، وأن أكون مفيدا للفريق ثم سأتخذ القرار".

وتابع البرغوث "من الواضح أن لدي رغبة كبيرة لأن هذه بطولة كأس عالم، لقد فزنا بالنسخة الأخيرة. القدرة على الدفاع عن اللقب في الملعب سيكون أمرا مذهلا، لأن اللعب مع المنتخب هو دائما بمثابة الحلم".

وتطرّق ميسي إلى فوزه مع "التانغو" بكأس العالم 2022 حيث أقر بأنه ضحّى كثيرا من أجل تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وتابع "ما مررت به مع عائلتي والأرجنتين كان صعبا، قطعت طريقا شاقا لتحقيق حلم حياتي، وكل شيء أصبح حقيقة".

تجديد عقد ميسي مع إنتر ميامي

وعن قراره بتجديد عقده مع إنتر ميامي والذي أُعلن عنه يوم الجمعة الماضي أوضح ميسي "لطالما قلت أنني أركز على حالتي يوما بيوم، على كيف أكون بدنيا وذهنيا جاهزا لأستمر في اللعب وأكون جزءا من هذا النادي".

وأكد "شعرت بأنني بخير خلال العام الحالي، وأشعر بالسعادة للعيش في ميامي مع عائلتي".