خارطة الاحتلال الجديدة.. كيف يُعاد رسم الضفة الغربية بالقوة؟

تشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق في الاستيطان، حيث صادرت سلطات الاحتلال أكثر من 75 ألف دونم خلال 3 أعوام بدعاوى أمنية.

ونفذت قوات الاحتلال 1014 عملية هدم للمنازل الفلسطينية، وأقامت 114 بؤرة استيطانية و25 منطقة عازلة، ما أدى لتهجير 455 عائلة. وتتركز المصادرات في رام الله والقدس ونابلس، بينما تتوسع الشوارع الالتفافية لوصل الكتل الاستيطانية وتفتيت الوجود الفلسطيني وتحجيمه إلى الحد الأدنى. تقرير: ناصر آيت طاهرِ

المصدر: الجزيرة