كل ما تريد معرفته عن مركز التنسيق الأميركي بشأن غزة

تتجه الأنظار إلى مركز التنسيق المدني العسكري الذي افتتحته القيادة المركزية الأميركية بشأن غزة مطلع الأسبوع الجاري، تزامنا مع تصاعد النقاش بشأن تشكيل قوة دولية لإرساء السلام في غزة.

وتشمل مهمة المركز مراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق دخول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.

ويضم نحو 200 فرد من القوات الأميركية من ذوي الخبرة في مجالات النقل والتخطيط والأمن واللوجستيات والهندسة.

كما يشارك فيه ضباط بريطانيون وممثل عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى دول أخرى.

ويحتوي المركز على غرفة عمليات لمتابعة التطورات في غزة، كما تم تزويده بمنظومات مراقبة واستطلاع متقدمة، مع فرض إجراءات أمنية مشددة شملت حظر التصوير والاقتراب.

تقرير: منير بندوزان