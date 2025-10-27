فنزويلا تتهم أميركا بمحاولة زعزعة الحكم فما القصة؟

تشهد منطقة الكاريبي تصعيدا جديدا بعد رسو مدمرة أميركية مزودة بصواريخ في ميناء “بورت أوف سبين” بترينيداد وتوباغو، على بعد كيلومترات قليلة من فنزويلا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشن فيه الولايات المتحدة الأميركية حربا على من تصفهم بإرهابيي المخدرات، في حين تعتبر فنزويلا العمليات الأميركية العسكرية قبالة سواحلها بمنزلة غطاء لمحاولة زعزعة الحكم في البلاد. تفاصيل أكثر في تقرير شيماء بوعلام.

المصدر: الجزيرة