تسلسل زمني لاستيلاء الاحتلال على أراضٍ فلسطينية

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال أصدرت 5 أوامر عسكرية جديدة تقضي بالاستيلاء على نحو 73 دونما من أراضي المواطنين في محافظة رام الله والبيرة بذريعة أغراض أمنية وعسكرية.

وتأتي هذه الأوامر امتدادا لأوامر سابقة أصدرها الاحتلال الإسرائيلي على امتداد الأعوام الثلاثة الأخيرة تحت مسمى "وضع اليد"، أدت إلى الاستيلاء على أكثر من 75 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، بحجة أغراض أمنية وعسكرية.

المصدر: الجزيرة