تأسس بهدف إقامة دولة للأكراد.. تعرف على حزب العمال الكردستاني

أُسس حزب العمال الكردستاني أواخر السبعينيات، معلنا أهدافه في إقامة دولة كردية تضم الأكراد في تركيا، والعراق، وسوريا، وإيران.

مشروع خاض معه الحزب تمردا مسلحا عام 84 من القرن الماضي، حظرته أنقرة معتبرة إياه حزبا إرهابيا وانفصاليا، وجرّمت الانتماء إليه أو مساعدة أعضائه. واتخذ الحزب من جبال قنديل في شمال العراق قاعدة رئيسية لعملياته ضد أنقرة.

رغم الإعلان عن حلّ نفسه، تبقى هناك تساؤلات جوهرية بشأن ما بعد هذه خطوة حزب العمال الكردستاني: كيف سيتم تفكيك بنيته التنظيمية؟ وما مصير قواعده في شمال العراق وسوريا؟ وكيف ستتعامل الحكومة التركية مع خطواته في ظل تداعيات متوقعة على صعيد موقعه ومستقبله ورؤيته داخليا وعلى حضوره الإقليمي؟

تقرير: عبد القادر عراضة