الفاشر تصارع الحصار والجوع تحت القصف

تواجه مدينة الفاشر، آخر معاقل الحكومة السودانية في دارفور، حصارا خانقا من قوات الدعم السريع منذ مايو/أيار 2024.

وفرّ أكثر من مليون شخص من المدينة التي كانت تضم 1.5 مليون نسمة، بينما يعاني ربع مليون مدني بها من أزمة غذائية طاحنة تطال 130 ألف طفل.

وشهدت الأيام الأخيرة معارك عنيفة حول قيادة الفرقة السادسة مشاة، أجبرت الجيش على انسحابات تكتيكية، في حين تصاعدت الهجمات عقب سيطرة الجيش على الخرطوم.

تقرير: وليد العطار